Este viernes 13 de febrero, la jornada laboral en Bolivia tendrá un horario especial debido a las festividades de Carnaval, según determinó el Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con la disposición oficial, las instituciones públicas cumplirán jornada continua desde las 08:00 hasta las 15:00, mientras que en el sector privado se otorgará tolerancia laboral a partir de esa hora.

La información fue difundida mediante un reporte de la Agencia Boliviana de Información, que confirmó la aplicación de esta medida a nivel nacional.

Más tiempo para vivir el Carnaval

El horario especial busca permitir que trabajadores y trabajadoras puedan participar de las actividades carnavaleras, compartir en familia y trasladarse con mayor tranquilidad durante la jornada.

Además, el Ministerio recordó que el lunes 16 y martes 17 de febrero son feriados nacionales, en el marco de los decretos supremos vigentes, por lo que se prevé un fin de semana largo para la población.

Llamado a la responsabilidad

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a disfrutar del Carnaval con responsabilidad, respetando los horarios, las normas de tránsito y las medidas de seguridad, para evitar accidentes y contratiempos durante las celebraciones.

Con esta disposición, el Gobierno busca equilibrar la actividad laboral con el valor cultural y social de una de las fiestas más importantes del país.

