La Paz activa su 'modo Carnaval'; conozca la agenda completa

La ciudad de La Paz ya tiene lista la agenda para vivir el Carnaval con todo. Durante este fin de semana y los feriados, las calles paceñas se llenarán de música, danzas y color con actividades que forman parte de la identidad cultural de la región.

El Corso Infantil, la Farándula de Pepinos, el Jisk’a Anata y la tradicional Ch’alla marcan la agenda festiva que se extenderá hasta marzo en la sede de gobierno.

Sábado 14 de febrero

Desde las 10:00, se realizará el tradicional Corso Infantil, que partirá de la plaza San Francisco y recorrerá hasta la Plaza del Estudiante. Será el turno de los más pequeños, que cada año se roban el show con disfraces creativos y comparsas llenas de energía.

Domingo 15 de febrero

A partir de las 13:00, se llevará adelante la Farándula de Pepinos. El recorrido iniciará en la avenida Montes y avanzará hasta la avenida Simón Bolívar, con la presencia del icónico Pepino, personaje central del Carnaval paceño.

Lunes 16 de febrero

Se celebrará la entrada del Jisk’a Anata desde las 11:00, también partiendo de la avenida Montes hasta la Simón Bolívar. Esta actividad destaca la participación de comunidades y expresiones culturales andinas que celebran la abundancia y la gratitud a la Pachamama.

Martes 17 de febrero

Será el turno de la tradicional Ch’alla, ceremonia simbólica en la que familias y comerciantes agradecen y piden prosperidad, manteniendo viva una de las prácticas más arraigadas de la cultura paceña.

Domingo 22 de febrero

El Entierro del Pepino, la actividad de Tentaciones y la retreta del Carnaval paceño.

El cierre oficial será el viernes 13 de marzo con la entrega de los Pepinos de Oro, que reconocen a los protagonistas de la festividad.

El Carnaval en La Paz no es solo fiesta: es tradición, identidad y memoria colectiva que cada año convoca a miles de personas a tomar las calles y celebrar.

