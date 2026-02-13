¿Policías en los buses? Así es el plan Carnaval Seguro 2026

La Dirección Nacional de Tránsito dio inicio a la segunda fase del plan operativo “Carnaval Seguro”, que contempla el despliegue de efectivos policiales en buses interdepartamentales y el refuerzo de controles en trancas y carreteras del país.

El anuncio fue realizado por el director nacional de Tránsito, Víctor Hugo Cárdenas, quien explicó que esta etapa corresponde a la fase operativa del plan diseñado para prevenir accidentes y hechos irregulares durante el fin de semana largo de Carnaval.

“Estamos dando inicio a la segunda fase de nuestro plan de operaciones de Carnaval Seguro. Estamos dando inicio a la fase operativa”, informó.

Como parte de la estrategia, se determinó que un efectivo de Tránsito acompañe ciertos viajes interdepartamentales, especialmente en rutas de alta demanda.

El objetivo es realizar controles directos durante el trayecto. Entre las principales tareas se encuentra la verificación de que el conductor respete los límites de velocidad.

Asimismo, el uniformado controlará que no se consuman bebidas alcohólicas dentro del vehículo. Otro de los puntos centrales será la supervisión de viajes con menores.

“Controlará también a los menores que estén con sus padres o familiares, que tengan la autorización correspondiente para este viaje”, explicó.

Aunque estos controles ya se realizan en las terminales terrestres, la autoridad reconoció que algunas fraternidades o grupos contratan buses completos y abordan fuera de las instalaciones formales.

Ante esta situación, Cárdenas dijo que se dispuso intensificar los controles en puntos estratégicos.

“La instrucción que se ha dado es intensificar los controles en las trancas de salida”, indicó.

De igual manera, la Patrulla Caminera desplegó personal en carretera para supervisar el cumplimiento de los límites de velocidad y otras normas de seguridad vial.

Con estas medidas, la Dirección Nacional de Tránsito busca reducir riesgos en carretera, evitar el consumo de alcohol durante los viajes y garantizar que los menores cuenten con la documentación necesaria, en el marco de las celebraciones de Carnaval.

