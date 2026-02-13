Jueza justifica libertad de exfuncionarios acusados por robo de postes en Cochabamba

La jueza del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nº11, Sara Fuentes Coca, justificó su resolución de otorgar libertad irrestricta a dos exfuncionarios de Obras Públicas de la Alcaldía de Cochabamba, procesados por el robo de postes de señalización.

Aunque no aceptó una entrevista con el equipo de prensa de la Red Uno, explicó que su decisión se basó en que los acusados no confesaron el delito y que la Alcaldía de Cochabamba, junto con la Fiscalía, no presentó argumentos suficientes para demostrar riesgos procesales que justificaran medidas cautelares.

La jueza señaló que actuó correctamente y defendió su resolución, aclarando que el caso sigue abierto y que se debe buscar el resarcimiento de los daños ocasionados.

Comentó que ni la Fiscalía ni la Alcaldía justificaron la necesidad de medidas preventivas o sustitutivas antes de decidir sobre la libertad de los imputados.

La jueza justificó de esa manera la decisión que tomó sobre el caso, luego de que representantes de la Policía y de la Alcaldía de Cochabamba cuestionaron su resolución.

Entre tanto, desde la Alcaldía se informó que se apeló la decisión judicial que otorgó libertad irrestricta a los dos exfuncionarios municipales investigados por el robo de postes de señalización, un hecho que fue registrado por cámaras de vigilancia.

Mira la programación en Red Uno Play