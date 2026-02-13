Tragedia en Carnaval: joven muere en Sucre tras caer en la vía pública

Una jornada de celebración terminó en tragedia en Sucre. Un joven de 29 años, identificado como Ricardo Gonzales, perdió la vida la noche del jueves tras sufrir una caída en la vía pública, luego de participar en los festejos por el Jueves de Comadres.

De acuerdo con el informe preliminar, el joven había consumido bebidas alcohólicas y, al salir de la reunión, se desplomó en la calle, golpeándose la cabeza y quedando tendido en el piso.

Autopsia descarta muerte por el impacto

El Ministerio Público informó al medio Correo del Sur que la autopsia legal estableció como causa de muerte:

“Anoxia anóxica por obstrucción de vía aérea intrínseca”, producto de una broncoaspiración.

El examen forense descartó que el fallecimiento haya sido consecuencia directa del golpe contra el suelo, ya que se evidenció la presencia de líquido en los pulmones.

Según las investigaciones, antes de caer, el joven se habría apoyado en una pared para orinar y vomitar, momento en el que perdió el equilibrio.

Cámaras captaron los últimos minutos

Las indagaciones preliminares incluyen imágenes de cámaras de seguridad proporcionadas por un vecino, donde se observa al joven en estado de ebriedad junto a dos amigos.

Un adolescente, testigo presencial, relató que presenció la caída y avisó de inmediato a su madre para pedir ayuda.

En los registros se observa que los acompañantes intentaron auxiliarlo levantándolo por los brazos, sin percatarse de que aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, una multitud se congregó en el lugar, hasta que personal de Bomberos, la Policía y la Fiscalía confirmaron el deceso.

Dolor y llamado a la reflexión

La familia del joven le dio el último adiós en medio del dolor y la consternación, mientras el caso reabre el debate sobre el consumo responsable de alcohol durante las festividades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a celebrar con responsabilidad, recordando que el exceso puede derivar en consecuencias irreversibles.

