Policial

“Mi hermano no resistió”: Joven muere tras ser apuñalado en el pecho por delincuentes en motocicleta

Testigos relataron que los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona. En las imágenes se observa que, tras intentar ponerse a salvo, la víctima cayó al suelo, momento en el que el delincuente le asestó una puñalada en el pecho.

Charles Muñoz Flores

13/02/2026 13:02

Delincuentes en moto asesinan a hombre tras intentar robarle en el séptimo anillo. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Escuchar esta nota

Un violento hecho de inseguridad cobró la vida de José Carlos Nomey, de 31 años, quien fue atacado por dos delincuentes cuando intentaron asaltarlo en inmediaciones de la Radial 10, entre sexto y séptimo anillo, en el barrio Juan José.

De acuerdo con las primeras versiones y registros de cámaras de seguridad, la víctima era seguida por los antisociales que se desplazaban en una motocicleta roja. Tras interceptarlo, uno de los sujetos descendió del vehículo con la intención de cometer el robo. José Carlos intentó huir y puso resistencia; sin embargo, fue alcanzado por su agresor.

Testigos relataron que los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona. En las imágenes se observa que, tras intentar ponerse a salvo, la víctima cayó al suelo, momento en el que el delincuente le asestó una puñalada en el pecho. Posteriormente, el atacante corrió hacia donde lo esperaba su cómplice a bordo de la motocicleta y ambos huyeron con rumbo desconocido.

José Carlos fue trasladado de emergencia hasta una clínica cercana, pero pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida horas después.

La víctima deja tres hijos en la orfandad. Sus familiares, de escasos recursos, pidieron ayuda solidaria para cubrir los gastos y exigieron a la Policía dar con el paradero de los responsables.

Vecinos del barrio Juan José manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y atribuyen estos hechos a la presencia de moteles y trabajadoras sexuales en el sector. Anunciaron que sostendrán una reunión de emergencia para exigir mayor patrullaje y acciones concretas de las autoridades.

La Policía inició las investigaciones y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los autores del crimen.

 

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

