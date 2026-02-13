TEMAS DE HOY:
Atraco a minisúper Control en terminal Caso Hotel Las Américas

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Vuelve a casa! Martins llega a Oriente y promete: “Ahí será mi último gol”

Marcelo Martins confirmó su vínculo con Oriente Petrolero a través de un video en Instagram y adelantó que arribará este viernes a las 20:30 a Santa Cruz. Su presentación está prevista para este sábado en el Tahuichi. 

Martin Suarez Vargas

13/02/2026 12:45

Marcelo Martins durante el video que subió a sus redes sociales confirmando su regreso a Oriente. Foto: Captura de video.
Brasil.

Escuchar esta nota

Marcelo Martins volvió a encender la ilusión verdolaga. El goleador boliviano confirmó su llegada a Oriente Petrolero mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción por retornar al club donde inició su historia como profesional.

Según lo dicho por el propio futbolista, su arribo a Santa Cruz está programado para este viernes a las 20:30 en el aeropuerto Viru Viru. Además, se conoce que su presentación oficial será este sábado en el estadio Tahuichi, desde las 10:00, en un acto que apunta a reunir a una multitud.

En el video, Martins dejó un mensaje cargado de sentimiento y pertenencia, recordando lo que significó Oriente en su carrera.

“Un entrenamiento más, alistando las maletas. El viernes estamos por Santa Cruz llegando al poderoso Oriente Petrolero. Este equipo tiene una historia increíble, principalmente conmigo. El primer gol profesional fue en Oriente Petrolero, mi primera emoción como jugador profesional, mi primer grito de gol, de muchos que he tenido en mi carrera fue en Oriente Petrolero y el último va ser en mi casa, en el club de mis amores Oriente Petrolero. Nos vemos el viernes, un abrazo y vamos a seguir entrenando a full”, dijo Marcelo Martins.

La expectativa en el entorno refinero crece con el paso de las horas, ya que el retorno del “Flecheiro” se perfila como uno de los momentos más emotivos del año para la hinchada, que sueña con verlo cerrar su carrera vestido de verde.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD