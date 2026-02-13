¡Vuelve a casa! Martins llega a Oriente y promete: “Ahí será mi último gol”

Marcelo Martins volvió a encender la ilusión verdolaga. El goleador boliviano confirmó su llegada a Oriente Petrolero mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó su emoción por retornar al club donde inició su historia como profesional.

Según lo dicho por el propio futbolista, su arribo a Santa Cruz está programado para este viernes a las 20:30 en el aeropuerto Viru Viru. Además, se conoce que su presentación oficial será este sábado en el estadio Tahuichi, desde las 10:00, en un acto que apunta a reunir a una multitud.

En el video, Martins dejó un mensaje cargado de sentimiento y pertenencia, recordando lo que significó Oriente en su carrera.

“Un entrenamiento más, alistando las maletas. El viernes estamos por Santa Cruz llegando al poderoso Oriente Petrolero. Este equipo tiene una historia increíble, principalmente conmigo. El primer gol profesional fue en Oriente Petrolero, mi primera emoción como jugador profesional, mi primer grito de gol, de muchos que he tenido en mi carrera fue en Oriente Petrolero y el último va ser en mi casa, en el club de mis amores Oriente Petrolero. Nos vemos el viernes, un abrazo y vamos a seguir entrenando a full”, dijo Marcelo Martins.

La expectativa en el entorno refinero crece con el paso de las horas, ya que el retorno del “Flecheiro” se perfila como uno de los momentos más emotivos del año para la hinchada, que sueña con verlo cerrar su carrera vestido de verde.

