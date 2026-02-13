Torneo Jóvenes Promesas: dura caída de Bolivia Sub-17 ante Paranaense

Bolivia Sub-17 sufrió una dura derrota por 5-0 ante Athletico Paranaense en su último partido de la fase de grupos del Torneo Jóvenes Promesas, certamen que se disputa en Argentina.

El combinado nacional no pudo sostener el nivel mostrado en sus anteriores presentaciones y fue superado con claridad por el equipo brasileño, que cerró su participación con puntaje perfecto en el Grupo B.

Pese a la goleada, la ‘Verde’ logró asegurar el segundo lugar de su serie gracias a las buenas actuaciones que tuvo frente a Paraguay y Ecuador, resultados que le permitieron mantenerse en zona de clasificación.

Con este panorama, Bolivia jugará este sábado ante el tercero del Grupo A, rival que todavía debe definirse en la última jornada de esa serie.

El equipo nacional buscará recuperarse en el próximo partido para seguir en carrera y cerrar el torneo con una mejor imagen.

