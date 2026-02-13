Se viene el lanzamiento del Sporting Hub Santa Cruz: apuesta total por el fútbol masculino y femenino

Sporting Hub Santa Cruz entra en su recta final y se prepara para su lanzamiento oficial como el centro de alto rendimiento más moderno de toda Bolivia, ubicado en el 6to anillo de la avenida Piraí. El proyecto, liderado por Rodrigo Marión Jordán, avanza con un importante progreso de obra y la implementación de tecnología especializada, con el objetivo de transformar la formación de talentos en el país.

Obreros poniendo a punto una de las canchas del Sporting Hub Santa Cruz. Foto: Red Uno.

La primera fase contempla tres campos deportivos de tamaño profesional: dos canchas sintéticas y una de pasto natural. Además, se construyen módulos de apoyo y se habilitó un área social temporal con baño, graderías y un espacio destinado a videoanálisis, como parte del funcionamiento inicial del complejo.

“Esta primera fase de implementación de la infraestructura son tres campos deportivos de tamaño profesional, dos en campos sintéticos y uno de pasto natural. Paralelamente mientras estamos construyendo los módulos de apoyo a estas canchas, tenemos un área social temporal con un baño, graderías y un área para videoanálisis. El proyecto final, el cual iniciaremos las construcciones a partir de mayo, son tener un gimnasio de tamaño 50 x 50, que es lo que un deportista requiere para poder desarrollarse en el ambiente del fortalecimiento muscular. Con ello vienen cuatro vestuarios, área médica, áreas de contraste, fisioterapia, lo cual apoyará a los atletas que sean parte de este proyecto”, expresó Marión.

El proyecto apunta a consolidarse como un ecosistema integral que no solo abarcará el fútbol masculino, sino que será pionero en el impulso del fútbol femenino, con categorías destinadas a servir como base para selecciones nacionales. También se proyecta una estructura completa con universidad, hotel, academias y escuelas para sostener un flujo permanente de atletas de alto rendimiento.

Marión, quien tuvo experiencia en el New York City FC y participó en el Plan Centenario del Club Bolívar, remarcó el enfoque global del Hub.

“Sporting Hub Santa Cruz marcará un antes y un después; no es solo infraestructura, es un modelo de formación basado en inteligencia emocional, educación y excelencia deportiva”, afirmó el impulsor del proyecto.

Además, el complejo contará con una alianza estratégica con la academia de Milton Melgar, con la intención de convertirse en un filtro clave para detectar y potenciar el mejor talento de la región oriental, mientras se plantea un impacto social y educativo mediante una fundación que promueva valores como disciplina, trabajo en equipo y perseverancia.

