¡Es oficial y vuelve a casa! Oriente confirma a Martins y Santa Cruz lo espera

Oriente Petrolero confirmó de manera oficial la incorporación de Marcelo Martins como nuevo jugador para la presente temporada. El anuncio se realizó a través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales del club, donde se remarcó el regreso del goleador a la institución.

En el comunicado, el refinero utilizó frases cargadas de sentimiento para oficializar el vínculo y reforzar el sentido de pertenencia del atacante con la camiseta verdolaga.

“La historia continúa… y el tiempo nos vuelve a unir. El Flecheiro regresa a casa, la ciudad y la hinchada lo esperan”, publicó Oriente.

El club también informó el detalle del arribo del futbolista, convocando a los hinchas para recibirlo en el aeropuerto Viru Viru. Según el anuncio, Martins llegará este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas.

El retorno del delantero de 38 años genera una enorme expectativa en la afición refinera, que espera vivir un reencuentro histórico con uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol boliviano.

