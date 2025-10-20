“Estoy retirado y sigo mis estudios de DT”: Martins sobre volver a La Verde

Marcelo Martins, exjugador de La Verde, llegó como invitado especial a la presentación de la primera fase de la Casa de La Verde (Centro de Alto Rendimiento) y habló sobre la polémica campaña que se lleva adelante en redes sociales para que vuelva a la selección, donde descartó por completo volver a la cancha. Además, señaló que se proyecta como entrenador profesional para apoyar al fútbol boliviano o internacional.

“Obviamente que me encontraré con Óscar Villegas y vamos a hablar normal como siempre lo hemos hecho, charlaremos del fútbol de la vida, de las tácticas de todo.

Yo estoy retirado hace un buen tiempo y he seguido firme en mis estudios capacitándome para ser entrenador profesional porque obviamente cuando te retiras te metes a hacer otras cosas, a poder relajarte, a los churrasquito con los amigos, compartir. Ya uno no está con esa dedicación de antes, así que vamos a pensar bien.

"Yo siempre fui una persona que fue trabajadora, luchadora, siempre luché para conseguir mis cosas, y siempre lo voy a hacer para que algún día pueda estar en el fútbol boliviano o internacional”.

Martins enfatizó que su enfoque ahora está en la preparación y capacitación para la dirección técnica, descartando cualquier posibilidad de volver a jugar profesionalmente, pero manteniendo su compromiso con el desarrollo del fútbol.

