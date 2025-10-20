TEMAS DE HOY:
VIDEO | La escalofriante caída de un ciclista en el Red Bull Rampage 2025

El rider catalán fue evacuado en helicóptero tras fallar una arriesgada maniobra y sufrir una fuerte caída durante su segundo descenso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/10/2025 8:39

La escalofriante caída de un ciclista en el Red Bull Rampage 2025. Foto: EFE
Estados Unidos

El rider español Adolf Silva protagonizó uno de los momentos más impactantes de la Red Bull Rampage 2025, celebrada en el desierto de Utah, en EE.UU. Durante su segundo descenso, el catalán intentó ejecutar un arriesgado "step-down double backflip", una maniobra de alta dificultad que no logró completar, lo que resultó en una violenta caída.

La rueda delantera de su bicicleta impactó bruscamente contra el suelo al no cerrar del todo la segunda rotación, lo que provocó que Silva cayera de cara y rodara varias veces por la empinada ladera.

En las imágenes de la retransmisión oficial se puede ver cómo el rider queda inmóvil tras el golpe, generando momentos de preocupación entre el público y los organizadores.

Los servicios médicos intervinieron de inmediato y atendieron a Silva en el lugar del accidente. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero al hospital más cercano para recibir atención especializada.

Horas más tarde, la organización confirmó que Adolf Silva se encontraba consciente, estable y en comunicación con su familia. 

