¡Impresionante escena! CR7 enseña a tocar el bombo a IShow Speed en pleno estadio

Cristiano Ronaldo protagonizó un curioso momento tras la victoria de Al Nassr por 5-1 sobre Al Fateh en la Saudi Pro League. El astro portugués se acercó al influencer estadounidense IShow Speed para enseñarle a marcar el ritmo del bombo y acompañar el aliento de la hinchada.

Durante el partido, Ishow Speed intentaba animar a los jugadores desde las graderías, pero le costaba seguir un ritmo constante. Fue entonces que Cristiano Ronaldo, junto a sus compañeros en el campo, se acercó al sector detrás del arco donde estaba el youtuber y le mostró cómo marcar el ritmo correctamente.

Con la guía de CR7 y la ayuda de un amigo en las gradas, Ishow Speed finalmente logró acompañar el cántico de la hinchada a la perfección, mientras Ronaldo también participaba con palmas, siguiendo la energía del estadio. La escena fue captada por la transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral.

