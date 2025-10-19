TEMAS DE HOY:
¡Impresionante escena! CR7 enseña a tocar el bombo a IShow Speed en pleno estadio

Tras la goleada de Al Nassr, Cristiano Ronaldo ayudó al influencer estadounidense a seguir el ritmo del bombo y animar a la hinchada.

Martin Suarez Vargas

18/10/2025 20:28

Foto: Internet.
Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo protagonizó un curioso momento tras la victoria de Al Nassr por 5-1 sobre Al Fateh en la Saudi Pro League. El astro portugués se acercó al influencer estadounidense IShow Speed para enseñarle a marcar el ritmo del bombo y acompañar el aliento de la hinchada.

Durante el partido, Ishow Speed intentaba animar a los jugadores desde las graderías, pero le costaba seguir un ritmo constante. Fue entonces que Cristiano Ronaldo, junto a sus compañeros en el campo, se acercó al sector detrás del arco donde estaba el youtuber y le mostró cómo marcar el ritmo correctamente.

Con la guía de CR7 y la ayuda de un amigo en las gradas, Ishow Speed finalmente logró acompañar el cántico de la hinchada a la perfección, mientras Ronaldo también participaba con palmas, siguiendo la energía del estadio. La escena fue captada por la transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral.

