CR7 alcanza los 950 goles oficiales y sigue haciendo historia en el fútbol

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué su nombre está escrito con letras doradas en la historia del fútbol mundial. El portugués alcanzó los 950 goles oficiales entre clubes y selección tras anotar en el triunfo 2–0 del Al Nassr sobre Al Hazm, en la sexta jornada de la Saudi Pro League 2025.

El duelo, disputado en el King Abdullah Sport City Stadium, fue dominado de principio a fin por el equipo de Jorge Jesús. João Félix abrió el marcador a los 26 minutos con un certero cabezazo tras un centro de Ayman Yahya. En el complemento, Al Hazm adelantó líneas en busca del empate, pero el Al Nassr aprovechó los espacios para liquidar el encuentro.

A los 87 minutos, Kingsley Coman desbordó por la banda derecha y asistió a Cristiano Ronaldo, quien definió de zurda para sellar el 2–0 y alcanzar un nuevo récord personal. Con este tanto, el portugués se consolida como el máximo goleador histórico del fútbol profesional, manteniendo un ritmo asombroso incluso a los 40 años.

El Al Nassr sumó su sexto triunfo consecutivo y lidera invicto la liga con 18 puntos, 21 goles a favor y solo 2 en contra. Ronaldo, con su constancia y pasión por el juego, continúa inspirando a toda una generación dentro y fuera del campo.

Mira la programación en Red Uno Play