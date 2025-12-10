TEMAS DE HOY:
La gran batalla

¡Lo veían venir! Cisco Moreno y Urban Vibes caen a eliminación por “falta de trabajo”

El equipo fue uno de los más cuestionados de la noche y, tras las devoluciones, Gabriela Zegarra tomó la decisión fatal de mandarlos directo a la gala de eliminación.

Silvia Sanchez

09/12/2025 23:54

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una gala cargada de tensión, donde cuatro equipos dejaron su energía en el escenario, la responsabilidad de elegir al nominado de la noche recayó en la juez Gabriela Zegarra. Después de revisar cada presentación, la conclusión fue clara: Cisco Moreno y la academia Urban Vibes no estuvieron a la altura y deberán defender su lugar en la competencia.

“Esta noche faltó propuesta en el escenario, hay que trabajar más. Por falta de trabajo en el lip sync y en la coreografía, el equipo que va a eliminación es el de Cisco y Urban Vibes”, sentenció Gabriela.

El equipo interpretó Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis, con una coreografía que buscó transmitir energía, pero que terminó generando múltiples críticas del jurado.

Ahora, Cisco y Urban Vibes tendrán que volver a presentarse con la misma coreografía que los llevó a la cuerda floja, para intentar salvarse en la gala de eliminación. Y la presión sube: el domingo será de doble eliminación, lo que podría dejar fuera a dos equipos.

La semana aún no termina. Las próximas dos galas revelarán a los siguientes nominados… y quizá a los próximos eliminados.

