“Pasos mal ejecutados”: Diego Paredes decepciona al jurado en una noche clave

El cierre de la noche llegó con la presentación de Diego Paredes y la academia Vibra Dance, quienes llevaron al escenario una propuesta energética al ritmo de Tutti Frutti, del legendario Little Richard. Sin embargo, el equipo no logró alcanzar el nivel esperado y recibió duras observaciones del jurado.

Para el juez Rodrigo Massa, Diego no logró encarnar al personaje y volvió a caer en patrones repetidos.

“Diego, van como tres o cuatro personajes en los que veo que haces lo mismo. Hoy no vi a Little Richard, vi a Diego. El personaje no estuvo”, cuestionó.

El juez Tito Larenti fue más severo aún, asegurando que la presentación no estuvo al nivel de una final.

“No encontré el personaje. Hubo movimientos corporales exagerados y el lip sync estaba muy lejos. El equipo no me sorprende, hubo pasos básicos pero mal ejecutados. Estamos tan cerca de la final y no encuentro finalistas”, afirmó.

A su turno, Gabriela Zegarra destacó la energía, pero lamentó la falta de conexión visual entre los participantes.

“Les costó mucho el personaje. Faltó juego de miradas. El equipo tuvo energía, pero también bastantes fallas. Igual, fueron de los mejorcitos de la noche”, comentó.

Para cerrar, Elka Meyer reconoció creatividad, pero pidió más precisión técnica.

“Hubo cosas creativas y algunas me gustaron, pero también muchos detalles desprolijos. No estaban en tiempo. En la coreografía hay cosas que pueden salir mejor si potencian los detalles del personaje”, señaló.

En una noche decisiva, el equipo agradeció las devoluciones y reconoció que deberán trabajar más si quieren llegar con fuerza a la gran final.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play