Tito Larenti reveló cómo será el primer programa de ‘Duelo de Voces’

La emoción está al límite. Después de recorrer el país en busca de nuevas estrellas, la producción de Red Uno confirmó que el estreno de La Gran Batalla, en su segmento 'Duelo de Voces', no será un programa cualquiera.

Será un casting en vivo.

Así lo reveló el juez Tito Larenti, quien adelantó que 40 participantes seleccionados del Gran Casting nacional subirán al escenario para vivir su primera experiencia en televisión… y sin margen de error.

De 1.300 a 40: comienza la verdadera prueba

Más de 1.300 personas audicionaron en diferentes ciudades del país. Solo 40 lograron avanzar.

“Hay 40 seleccionados de más de mil trescientas personas que hemos escuchado en todo el país. Van a pasar por un casting en vivo y es la primera vez que lo podrán ver en televisión. Será en vivo, con toda la adrenalina y el nerviosismo”, explicó Larenti.

El músico aseguró que el público vivirá noches intensas, cargadas de emoción, talento y sueños que comienzan a tomar forma.

Talento, nervios y mucha adrenalina

El formato promete mostrar el lado más real de la competencia: voces en crudo, emociones al límite y decisiones que pueden cambiar destinos.

La nueva temporada de 'Duelo de Voces' arranca este lunes 2 de marzo a las 20:45, con toda la energía y el talento nacional en busca de convertirse en la próxima gran estrella.

La invitación está hecha. No te lo puedes perder. Solo por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play