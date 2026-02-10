La Gran Batalla : "Duelo de Voces" ya calienta motores y promete emocionar a todo Bolivia

Las luces se volverán a encender, los sueños volverán a subir al escenario y miles de corazones volverán a latir al ritmo de la música. La Gran Batalla está de regreso y esta vez viene con una versión completamente renovada: “Duelo de Voces”.

Luego de recorrer el país buscando talento en audiciones y castings, Red Uno afina los últimos detalles para presentar una nueva etapa del programa que promete emocionar, sorprender y unir a las familias bolivianas frente al televisor.

Este 2026, cada presentación será más que una canción: será una historia, una lucha, un sueño puesto a prueba. Voces que se enfrentan, talentos que nacen y momentos que quedarán grabados en la memoria del público.

Leonel y Grisel, conductores del programa, ya viven la emoción de este regreso y aseguran que lo que viene superará todas las expectativas.

“Estamos preparando algo muy especial para la gente. Se vienen noches inolvidables”, adelantaron.

La nueva Gran Batalla apostará por:

Emoción real

Talento auténtico

Duelo en vivo

Historias que inspiran

Momentos que te harán vibrar

Las redes sociales ya empiezan a llenarse de mensajes, expectativas y preguntas. ¿Quiénes serán los nuevos talentos? ¿Qué sorpresas traerá esta edición? ¿Qué voces conquistarán al país?

Las respuestas llegarán muy pronto.

Por ahora, solo queda estar atentos, seguir cada adelanto y prepararse para vivir una experiencia única.

Muy pronto, por Red Uno, La Gran Batalla: Duelo de Voces volverá a recordarnos que los sueños sí se cantan… y también se luchan.

Mira la programación en Red Uno Play