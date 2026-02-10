Joaquin Monasterio DT de Guabirá: "Mañana se suma un arquero"

El DT de Guabirá valoró la propuesta de repechaje en el Torneo de Verano, reclamó penales no cobrados y confirmó la llegada de un portero argentino para completar el plantel.
Guabirá se mantiene a la espera de la confirmación oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre la propuesta de continuar el Torneo de Verano con un repechaje para los equipos eliminados, una medida que busca dar mayor rodaje a los clubes antes del arranque oficial de la temporada en abril.
En ese contexto, el director técnico del conjunto azucarero, Joaquín Monasterio, habló con El Mañanero de Red Uno y respaldó la idea, destacando la importancia de seguir compitiendo para llegar en mejores condiciones al inicio del calendario.
Sobre la continuidad del torneo, Monasterio expresó:
“Para nosotros es bien esta decisión de la FBF, por que es importante seguir esta competencia si bien es un torneo de verano sirve todo lo que es estar compitiendo, creo que también es importante que se de mayor claridad cómo sigue para poder un planificarse en base a lo que venimos teniendo.”
Al referirse al último partido y al desempeño de su equipo, el entrenador también dejó un reclamo por decisiones arbitrales y valoró una mejora futbolística:
“Este era un segundo partido de manera oficial de 90 minutos, los que vieron por la tele quieron que vieron por la televisión que hubo tres situaciones de penales clarisimo que no nos cobraron e inside directamente en el resultado, pero creo que hubo una mejora eso creo que es importante, hemos mejorado bastante en la idea que es lo que queremos. No lo sufrimos el partido, pero faltó desnivelar creo que eramos merecedores para pasar pero en los penales no estuvimos certeros, pero ahora trabajamos para ir mejorando cada partido.”
Finalmente, Monasterio confirmó la llegada de un nuevo arquero para reforzar el plantel y dio por casi cerrado el equipo para encarar los próximos compromisos:
“Mañana se suma un arquero más, Gómez de nacionalidad argentina con eso ya estaríamos cerrados prácticamente, estamos bastante con lo que tenemos, hemos potenciado cierto puesto que eran preciso con una buena base también del año pasado entonces eso es importante y tranquilos porque ahora nos advocamos netamente al trabajo, con mucha certeza y mucha claridad que es lo que pretendemos y lo que queremos y estaremos de la mejor manera para nuestro compromiso importante que es en marzo.”
