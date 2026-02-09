Conmebol anuncia que los clubes venezolanos jugarán en sus sedes las copas internacionales

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, anunció este lunes que los clubes de Venezuela disputarán sus choques de Libertadores y Sudamericana en sus acostumbradas sedes dentro del país.



"No hay plan B", dijo Domíguez a periodistas tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Conmebol en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.



"Los equipos venezolanos van a jugar (en sus sedes), eso no está en duda", añadió tras indicar que mantiene constante comunicación con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez.



Venezuela atraviesa por momentos tensos después de que Estados Unidos capturara a su presidente y primera dama, Nicolás Maduro y Cilia Flores, respectivamente, tras un bombardeo a Caracas y tres estados vecinos el pasado 3 de enero, que dejó una centena de muertos según cifras oficiales.



Tras el suceso, el país se abrió a una "nueva etapa" política e inició un proceso para normalizar sus relaciones con Estados Unidos, con la consecuente apertura de su espacio aéreo para la aviación civil.



Este martes, el venezolano Deportivo Táchira recibirá en su estadio de San Cristóbal al boliviano The Strongest por el partido de vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores, mientras que por la segunda fase está previsto que Carabobo sea local en Valencia ante el chileno Huachipato.



Asimismo, están clasificados para la fase de grupos el UCV y el Deportivo La Guaira, que juegan como locales en la capital de Venezuela.



En tanto que Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos tienen los boletos de Venezuela a la Copa Sudamericana, pero deberán hacerse un camino a la fase de grupos desde la primera etapa previa del torneo, en la que se enfrentarán entre ellos. EFE

