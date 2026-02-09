Confirman feriado nacional para el 16 y 17 de febrero por Carnaval

A través de un comunicado oficial, el Gobierno nacional confirmó que los días lunes 16 y martes 17 de febrero han sido declarados Feriados Nacionales. La medida rige para todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, disponiendo la suspensión total de actividades laborales tanto en el sector público como en el privado.

La determinación se ampara en los Decretos Supremos N° 2750 y N° 5521, con el objetivo de fomentar la reactivación económica a través del turismo interno y preservar las tradiciones culturales del país.

Como antesala a los días principales de la festividad, el Ministerio de Trabajo también dispuso una disposición especial para el viernes 13 de febrero. Se aplicará jornada continua de trabajo de 08:00 a 15:00 en el sector público con el propósito de facilitar la realización de las tradicionales ch'allas, entendidas como una expresión de agradecimiento e identidad cultural.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y respeto, haciendo énfasis en el consumo moderado de bebidas alcohólicas y el rechazo a cualquier forma de violencia. Se recordó que el cumplimiento de estos feriados es obligatorio, de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

Comunicado del Ministerio de Trabajo.

