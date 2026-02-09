Ruta a los Valles: Maquinaria pesada busca garantizar el flujo vehicular en el kilómetro 70

Las labores de mantenimiento y refacción se concentran actualmente en el kilómetro 70 de la carretera que conecta con los Valles cruceños. Esta intervención técnica de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) busca optimizar la transitabilidad en una de las rutas más estratégicas de la región.

Mavy Pedraza, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, realizó una inspección en el lugar para verificar el avance de las obras y el flujo del transporte. La autoridad reconoció que existe "mucha molestia por parte de los transportistas y personas que transitan porque ya están más de dos horas parados".

El cronograma de trabajo establece que el uso de maquinaria pesada se mantendrá de forma intensiva durante las próximas jornadas. Pedraza aclaró que los encargados "manifiestan que este trabajo se hará hasta el jueves con maquinaria pesada y darán vía libre".

El objetivo final de estas acciones es asegurar la fluidez vehicular antes del incremento de viajeros previsto para el fin de semana. Al concluir las tareas, se espera estar "garantizando dos carriles en este lugar, para que de esa manera no tengamos obstáculos a la hora de viajar hasta los valles cruceños".

