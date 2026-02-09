TEMAS DE HOY:
Accidente Villa Fátima accidente de tránsito Accidentes

32ºC Santa Cruz de la Sierra

19ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Ruta a los Valles: Maquinaria pesada busca garantizar el flujo vehicular en el kilómetro 70

Buscan habilitar ambos carriles tras intensas jornadas de mantenimiento en la red vial fundamental.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 17:36

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Las labores de mantenimiento y refacción se concentran actualmente en el kilómetro 70 de la carretera que conecta con los Valles cruceños. Esta intervención técnica de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) busca optimizar la transitabilidad en una de las rutas más estratégicas de la región.

Mavy Pedraza, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, realizó una inspección en el lugar para verificar el avance de las obras y el flujo del transporte. La autoridad reconoció que existe "mucha molestia por parte de los transportistas y personas que transitan porque ya están más de dos horas parados".

El cronograma de trabajo establece que el uso de maquinaria pesada se mantendrá de forma intensiva durante las próximas jornadas. Pedraza aclaró que los encargados "manifiestan que este trabajo se hará hasta el jueves con maquinaria pesada y darán vía libre".

El objetivo final de estas acciones es asegurar la fluidez vehicular antes del incremento de viajeros previsto para el fin de semana. Al concluir las tareas, se espera estar "garantizando dos carriles en este lugar, para que de esa manera no tengamos obstáculos a la hora de viajar hasta los valles cruceños".

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD