ABC detecta 24 puntos de bloqueo en seis departamentos por conflictos sociales

La Paz concentra 13 de los 24 puntos de bloqueo registrados en las carreteras del país, según informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). 

Juan Marcelo Gonzáles

08/01/2026 9:43

Foto: Reporte Transito ABC
La Paz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este jueves 24 puntos de bloqueo en las carreteras del país a causa de conflictos sociales, cuando se cumple el tercer día de movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

Según el reporte de transitabilidad, los bloqueos se registran en seis departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Pando y Chuquisaca. La Paz concentra la mayor cantidad de cortes, con 13 puntos de bloqueo, lo que afecta de manera significativa la circulación vehicular y el transporte interdepartamental.

La ABC recordó que el reporte actualizado en línea puede ser consultado a través de su página web oficial: https://transitabilidad.abc.gob.bo/, donde se detalla el estado de las rutas a nivel nacional.

Asimismo, la entidad informó sobre un corte programado de vía hacia los Yungas, debido a trabajos de estabilización de plataforma en el sector de Yolosita, que impiden el paso vehicular hacia Caranavi. Esta restricción está prevista hasta las 15:00 horas de este jueves.

La ABC anunció que presentará un reporte detallado de los puntos de bloqueo activos en los seis departamentos afectados por las medidas de presión.

Informe de transitabilidad

De manera paralela, el informe diario de transitabilidad señala que se realizan trabajos de mantenimiento vial en tres departamentos: en Beni, en el sector Santo Domingo; en Santa Cruz, a la altura de Choro Viejo; y en Tarija, en el municipio de Villamontes.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viajes por carretera.

 

