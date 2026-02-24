En cuatro días habrá simulacro del apagón analógico: estas ciudades serán afectadas

Bolivia se prepara para dar un paso más hacia la Televisión Digital Abierta (TDA). Este 28 de febrero se llevará a cabo el segundo simulacro del apagón analógico, una prueba técnica que forma parte del proceso de transición hacia una señal completamente digital.

Durante cuatro horas, entre las 10:00 y las 14:00, podrían registrarse ajustes temporales en la transmisión televisiva mientras se fortalecen los sistemas digitales.

¿En qué ciudades será el simulacro?

La prueba se realizará en los siguientes municipios:

Cochabamba

Vinto

La Paz

Viacha

Laja

Santa Cruz de la Sierra

Warnes

El Torno

Las autoridades recomiendan a la población no alarmarse ante posibles cortes o interferencias durante el horario establecido.

¿Qué es el apagón analógico?

El proceso de transición hacia la televisión digital es coordinado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

El apagón analógico consiste en la interrupción definitiva de las transmisiones en señal analógica para migrar completamente a tecnología digital, lo que permitirá:

Mejor calidad de imagen y sonido

Mayor cantidad de canales

Menos interferencias

Uso más eficiente del espectro radioeléctrico

¿Cuándo se implementará definitivamente?

Según la ATT, la transición se desarrollará en tres fases entre 2026 y 2030:

1. Primera fase (mayo 2026)

Comprenderá el eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

2. Segunda fase (mayo 2028)

Incluirá Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades con más de 40.000 habitantes.

3. Tercera fase (mayo 2030)

Se aplicará en el resto del territorio nacional.

Simulacros programados

El primer simulacro se realizó el 30 de noviembre.

El segundo será este 28 de febrero de 2026 (cuatro horas).

El tercero está previsto para el 30 de abril del mismo año y tendrá una duración de seis horas.

Las autoridades aseguran que el objetivo es garantizar una transición ordenada, informada y transparente hacia una televisión más moderna para todos los bolivianos.

