TED de Cochabamba recibe 185 solicitudes de excusa para jurados electorales

El vocal del TED, Roberto Knaudt, destacó que las excusas se están recepcionando hasta el 1 de marzo por diversas causales, y que paralelamente se están realizando capacitaciones a notarios electorales por circunscripción.
24/02/2026 14:05
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que a la fecha se recibió 85 solicitudes de excusa de jurados electorales, de cara a las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.
Destacó que las excusas se están recepcionando hasta el 1 de marzo por diversas causales, y que paralelamente se están realizando capacitaciones a notarios electorales por circunscripción. Estas capacitaciones son previas a la preparación y formación de los jurados, cuyo proceso comenzará formalmente la próxima semana.
El TED hace un llamado a los jurados a cumplir con sus responsabilidades para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
Las causales para solicitar excusa como jurado electoral incluyen enfermedad, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito, ser dirigente de organizaciones políticas, ser candidato, prestar servicios públicos o privados indispensables el día de las elecciones, tener más de 60 años o depender de personas con enfermedades incapacitantes, de acuerdo al reglamento del Órgano Electoral.
