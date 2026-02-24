TED de Cochabamba recibe 185 solicitudes de excusa para jurados electorales

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que a la fecha se recibió 85 solicitudes de excusa de jurados electorales, de cara a las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.

El vocal del TED, Roberto Knaudt, dijo que del total de las solicitudes, 24 ya fueron aceptadas, 5 rechazadas y 156 permanecen pendientes de tratamiento. Los jurados seleccionados, un total de 164, conformarán 6.194 mesas de votación distribuidas en 835 recintos electorales en todo el departamento.

Destacó que las excusas se están recepcionando hasta el 1 de marzo por diversas causales, y que paralelamente se están realizando capacitaciones a notarios electorales por circunscripción. Estas capacitaciones son previas a la preparación y formación de los jurados, cuyo proceso comenzará formalmente la próxima semana.

El TED hace un llamado a los jurados a cumplir con sus responsabilidades para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Las causales para solicitar excusa como jurado electoral incluyen enfermedad, estado de gravidez, fuerza mayor o caso fortuito, ser dirigente de organizaciones políticas, ser candidato, prestar servicios públicos o privados indispensables el día de las elecciones, tener más de 60 años o depender de personas con enfermedades incapacitantes, de acuerdo al reglamento del Órgano Electoral.

