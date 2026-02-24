Exgerente de Emapa enfrenta imputación por obra piscícola que no funciona

El Ministerio Público formalizó la imputación contra Franklin R.F.C., de 46 años, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por presuntas irregularidades en la implementación de una planta piscícola en el Lago Titicaca.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la exautoridad fue imputada por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica y Enriquecimiento Ilícito.

Según la investigación, se detectaron presuntas irregularidades en el proceso de contratación y en la conclusión de la obra pública, la cual —de acuerdo con los antecedentes— aún no estaría en funcionamiento.

Solicitan detención preventiva

En la parte final de la imputación, el fiscal del caso solicitó la detención preventiva del imputado por seis meses en el penal de San Pedro. La medida será fundamentada en audiencia de medidas cautelares, bajo los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

Torrez explicó que durante la investigación se colectaron al menos ocho elementos de convicción que vincularían al exgerente con el hecho investigado.

Entre ellos figuran:

La minuta de contrato entre Emapa y una Asociación Accidental.

Dos contratos modificatorios.

Declaraciones testificales.

En una de las declaraciones se menciona un presunto pago irregular de 80.000 bolivianos al representante legal encargado de la supervisión de la obra.

Denuncia e investigación

Por su parte, el fiscal en Delitos de Corrupción Pública, Johan Muñoz, señaló que la denuncia fue presentada el 1 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado.

El proceso investiga supuestas irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto piscícola en el Lago Titicaca, iniciativa que, según los antecedentes, no habría cumplido con su funcionamiento adecuado.

La audiencia cautelar definirá la situación jurídica de la exautoridad en los próximos días.

