Umopar incauta más de 42 kilos de cocaína base en operativos en Tarija y Cochabamba

Un nuevo golpe al narcotráfico fue reportado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), que en operativos ejecutados en los departamentos de Tarija y Cochabamba logró sacar de circulación más de 42 kilos con 770 gramos de cocaína base.

El primer operativo se desarrolló en el sector de Hito 22 – Caraparí, en Yacuiba, donde efectivos detectaron una vagoneta con compartimentos prefabricados. En su interior se ocultaban más de 24 kilos con 820 gramos de droga.

El segundo caso se registró en Villa Tunari, en la región del Chapare, donde tras un intento de fuga hacia el monte, los uniformados lograron incautar más de 17 kilos con 950 gramos de cocaína base.

Como resultado de ambas intervenciones, dos personas fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público, además de que dos vehículos fueron secuestrados como parte de la investigación.

“Cada kilo que incautamos es dinero que no llega a las redes criminales. Es violencia que evitamos. Es territorio que recuperamos para la gente honesta”, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

La autoridad remarcó que no existen “espacios liberados” para el narcotráfico y aseguró que se continuará con operativos en todo el país.

“Aquí el Estado actúa. Seguimos trabajando con firmeza, inteligencia y presencia operativa en todo el territorio nacional”, enfatizó.

Dijo que, con estas acciones, la fuerza antidroga reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de sustancias controladas y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

