Ciudadanos podrán denunciar corrupción policial mediante plataforma digital

La Policía Boliviana, en coordinación con el Ministerio de Gobierno de Bolivia, presentó el Sistema Informático de Gestión de Denuncias por Presuntos Hechos de Corrupción, una plataforma digital orientada a fortalecer la transparencia institucional y recuperar la confianza ciudadana.

Durante el acto de lanzamiento, el jefe del Estado Mayor policial, general Juan Román Peña Rojas, afirmó que la iniciativa forma parte de una política interna de lucha frontal contra la corrupción.

La autoridad reconoció que este problema ha afectado la imagen de la institución y subrayó la necesidad de aplicar medidas concretas para enfrentar este flagelo.

Desarrollo y apoyo internacional

El sistema fue desarrollado con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y en coordinación con la Inspectoría General, tras casi un año de trabajo técnico.

La plataforma permitirá que tanto ciudadanos como efectivos policiales registren denuncias relacionadas con presuntos actos ilícitos o hechos de corrupción dentro de la entidad.

Mayor trazabilidad y acceso

Según el alto mando policial, la herramienta garantizará mayor trazabilidad de los casos, acceso a la información y la posibilidad de adjuntar documentación de respaldo.

El objetivo es transparentar los procesos internos y fortalecer el vínculo entre la institución y la población.

La Policía reafirmó que continuará impulsando acciones destinadas a combatir la corrupción y mejorar los niveles de confianza en la entidad.

Mira la programación en Red Uno Play