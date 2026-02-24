Brote de chikungunya afecta asistencia de estudiantes y maestros en Santa Cruz

Los casos de chikungunya en Santa Cruz ya superan los 3.000 registros oficiales, pero el impacto en las unidades educativas podría ser mayor al que reflejan las cifras.

La enfermedad no solo está afectando a estudiantes, sino también a maestros, generando ausentismo y obligando a flexibilizar las actividades académicas en distintos colegios de la capital cruceña.

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, informó que, ante la determinación de la Dirección Departamental de Educación, basta una llamada telefónica de los padres de familia para que el estudiante con síntomas reciba licencia inmediata.

“Estamos en esa línea de ser flexible con todos los estudiantes que presenten síntomas de chikungunya. Vamos a nivelar a esos estudiantes, no se preocupen; vamos a dar los trabajos prácticos y tomar las evaluaciones una vez que se sanen”, aseguró.

La medida busca evitar mayores contagios en las aulas y reducir la presión sobre los alumnos afectados. Sin embargo, el dirigente advirtió que el número real de enfermos podría ser mucho mayor.

“No deben ser solo esos 3.000, esos son los registrados. Hay estudiantes que están en la casa, que van a la farmacia y están con esos síntomas”, señaló, remarcando que el ausentismo ya es evidente y que esto representa un perjuicio para el normal desarrollo de las clases.

En algunos establecimientos donde el porcentaje de inasistencia alcanzó entre el 20 y 30 por ciento, como ocurrió recientemente en el colegio Mariscal Sucre, se optó por cambiar temporalmente a la modalidad virtual.

La preocupación también alcanza a los maestros. En caso de que un docente contraiga chikungunya, debe informar a la dirección de su unidad educativa y gestionar un suplente para no perjudicar el avance curricular.

Finalmente, el dirigente pidió a las autoridades municipales reforzar las tareas de prevención y mantenimiento para reducir los criaderos del mosquito transmisor.

