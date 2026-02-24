Hombre acusado de rapto se defiende mientras víctima relata agresión

Lo que comenzó como una denuncia ciudadana por rapto y robo agravado ha dado un giro inesperado. En las últimas horas, los acusados de haber secuestrado a dos jóvenes se presentaron voluntariamente ante la policía para negar los cargos, asegurando que todo se trató de una confusión derivada de un robo previo del cual ellos mismos fueron víctimas.

Pedro Basoalto, acusado del presunto rapto, se presentó voluntariamente ante las autoridades para declarar y desmentir las acusaciones en su contra.

“Están dañando sumamente feo mi imagen, como pueden evidenciar el día sábado 21, a la 1:50, teniendo las imágenes de cámara de seguridad. Mi maletero tal cual estaba abierto, estaba todo deshecho, todo desmantelado. Se sacaron mi plata, se sacaron productos que poco a poco fuimos encontrando regados”, explicó.

Basoalto aseguró que los sospechosos que aparecían en las imágenes fueron identificados y que él y su grupo no participaron en ningún rapto.

“No hubo rapto. Es el momento que nosotros lo pillamos, ellos emprenden la fuga. Ellos dicen que somos seis personas, que lo hemos secuestrado, que lo hemos maniatado, lo hemos golpeado, cosa que no ha sido así”, agregó.

El acusado reiteró que se presentó voluntariamente ante la policía para aclarar la situación: “El que nada debe, nada teme. Lo que ocurrió fue una confusión y esto lo aclaró incluso la misma víctima”.

Por su parte, Franklin Hurtado, la víctima relató un episodio de violencia y robo mientras se dirigía a tomar un transporte público.

“Nos siguieron con cuchillos, nos corretearon unas cuatro o seis cuadras… nos quitaron las pertenencias, nos metieron al maletero, me tiraron puñetes y quebraron la jeta”, explicó.

La víctima confirmó que ya realizó la denuncia por presunto rapto y robo agravado, y solicitó que se esclarezca la confusión que, según dijo, ha generado acusaciones injustas en su contra.

