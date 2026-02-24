"Hay intereses oscuros": Roberto Fernández denuncia celeridad irregular en el fallo contra su partido

El candidato a concejal, Roberto Fernández, se presentó este lunes en el Palacio de Justicia para interponer un recurso legal contra la reciente resolución de la Sala Constitucional. Esta medida busca frenar la orden emitida al Tribunal Departamental para anular la personería jurídica de la agrupación ASIP.

Durante su intervención, Fernández cuestionó la inusual rapidez con la que actuaron los magistrados en este caso específico.

"Esta Sala Constitucional tuvo una velocidad impresionante para notificarnos; en menos de tres días tuvimos dos audiencias que ni 24 horas cumplieron", denunció el candidato.

La defensa técnica del político argumenta que el fallo contiene vicios procesales y errores que deben ser subsanados de inmediato. El recurso presentado busca exponer lo que Fernández califica como "intereses oscuros" que estarían operando detrás de la justicia constitucional.

Asimismo, el líder político confirmó que ya han sido citados formalmente por el órgano electoral para presentar sus descargos correspondientes.

"Estamos haciendo nuestra defensa el miércoles que se cumplen los cinco días hábiles como corresponde", señaló respecto al cronograma legal vigente.

Finalmente, Fernández lamentó que las instituciones encargadas de velar por los derechos ciudadanos parezcan actuar bajo consignas particulares. "Una sala constitucional que debería garantizar los derechos de todos está favoreciendo solo a unos cuantos", sentenció ante los medios de comunicación.

