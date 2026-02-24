Maternidad Percy Boland al borde del colapso: tres bebés por cada cuna

La Maternidad Percy Boland de Santa Cruz, atraviesa una crisis de hacinamiento que pone en jaque la seguridad de los recién nacidos. El crecimiento poblacional ha desbordado la capacidad instalada de este centro de referencia, obligando al personal a trabajar en condiciones extremas.

El Dr. Mario Herbas, director del hospital, señaló que la saturación ha llegado al punto de compartir equipos vitales entre varios pacientes.

“Como ven, en cada servocuna tenemos tres neonatos porque no hay dónde ponerlos; incluso tenemos que atenderlos en el sofá porque no podemos negar la atención a nadie”, afirmó el médico.

La falta de espacio físico se suma a un recorte presupuestario que afecta directamente el suministro de medicamentos e insumos básicos. Según Herbas, la farmacia debería recibir 5 millones de bolivianos, pero el presupuesto fue reducido drásticamente a solo 3 millones.

Para mitigar esta emergencia de forma inmediata, el hospital requiere la contratación urgente de ocho licenciadas en enfermería. Este personal permitiría habilitar cuatro incubadoras adicionales en terapia intensiva, funcionando como una solución paliativa ante el desborde actual.

El director advirtió que la falta de condiciones adecuadas representa un peligro biológico inminente para los pacientes más vulnerables.

“Un bebé infectado puede infectar a los otros y puede hacerse una epidemia”, alertó Herbas al demandar acciones concretas de las autoridades.

Asimismo, la administración del hospital sugiere la gestión con clínicas bajo convenio para derivar a los recién nacidos y aliviar la carga asistencial.

