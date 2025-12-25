Nacimientos en Navidad: cuatro bebés llegan al mundo en la Maternidad Percy Boland de Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra recibió la Navidad con nuevos nacimientos. Cuatro bebés llegaron al mundo durante la Nochebuena en la Maternidad Percy Boland. Según el reporte inicial, se trata de dos varones y dos mujeres, todos en buen estado de salud, lo que generó alegría entre las familias y el personal médico. "Los cuatro nacimientos han sido mediante cesárea. Luego del primer nacimiento, el que le siguió fue a las 03:00 y otro a las 04:00 a.m.", indicó Willy Zárate, ginecólogo de la Maternidad.

Cuatro bebés, dos hombres y dos mujeres nacieron en la jornada navideña.

La gran protagonista de la jornada fue la pequeña Belén, primogénita de una mamá primeriza, quien se convirtió en la primera ciudadana en nacer este 25 de diciembre a las 00:04 de la madrugada. Su llegada marcó el inicio de una serie de partos programados que se llevarán a cabo durante el resto del día en diferentes hospitales del departamento.

Se estiman que más nacimientos se realizarán en el transcurso de Navidad.

Se espera que la cifra de nuevos cruceños aumente en las próximas horas, manteniendo el ritmo de trabajo de los profesionales de la salud en esta fecha tan especial.

