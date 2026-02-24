Limpiador de cisterna sufre quemaduras en el 80% de su cuerpo tras explosión

Una jornada de limpieza de un camión cisterna, en Santa Cruz, terminó en una tragedia devastadora cuando el vehículo explotó, dejando a un trabajador con el 80% de su cuerpo quemado. Tras el siniestro, la víctima fue trasladada a un centro médico donde actualmente se debate entre la vida y la muerte con un pronóstico poco alentador.

La familia del afectado denunció que el empleador no solo incumplió con las normas de seguridad, sino que abandonó al obrero a su suerte.

"Nosotros nos enteramos al tercer día que mi hermano estaba aquí quemado y que el empleador lo dejó como un indigente", manifestó con indignación la hermana de la víctima.

Según el relato de los allegados, la empresa realizaba cobros irregulares por equipo de protección y ahora utiliza la coacción para evitar procesos judiciales.

"El dueño nos dijo que si poníamos la denuncia no nos iba a brindar ayuda, pero hasta ahora no se ha hecho cargo de ningún medicamento", denunciaron.

Con costos de limpieza que alcanzan los Bs. 800 cada dos días, la familia ya no cuenta con recursos para ingresarlo a quirófano y solicita el apoyo de la ciudadanía. Cualquier colaboración para este caso de urgencia extrema puede coordinarse a través del número 75071210.

