¿Cómo te irá en 2026? Estas son las predicciones para tu signo

El astrólogo y parapsicólogo Lixser de la Serna presentó en el mañanero el horóscopo 2026, asegurando que será un año “muy positivo y favorable". A través de la lectura de cartas del tarot, detalló las predicciones en salud, dinero y amor para los doce signos zodiacales.

Aries tendrá un año con buena salud y gran fortaleza física, aunque deberá evitar excesos. En el dinero se proyecta abundancia y estabilidad económica. En el amor, vivirá armonía, paz y fortalecimiento en la relación de pareja.

Tauro gozará de estabilidad en la salud, con ligera precaución ante posibles problemas bronquiales. En lo económico se vislumbran éxitos y progreso. En el plano sentimental predominará la unión familiar, la comprensión y la reciprocidad.

Géminis no presentará mayores complicaciones en la salud si mantiene la moderación. En el dinero tendrá prosperidad, pero deberá actuar con cautela en negocios. En el amor, las cartas anuncian estabilidad y abundancia afectiva.

Cáncer deberá priorizar su salud y evitar la automedicación. En el aspecto económico se abren oportunidades de emprendimiento, siempre que asuma el control de sus proyectos. En el amor será fundamental reconstruir la confianza y fortalecer la relación.

Leo tendrá que moderar hábitos y evitar excesos para mantener su bienestar físico. En el dinero se anuncia bonanza económica, pero deberá administrar con prudencia. En el amor atravesará un periodo de reflexión que podría implicar soledad momentánea.

Virgo contará con buena salud durante el año, aunque deberá mantener precauciones. En el dinero se aconseja proteger sus bienes y estar alerta ante personas interesadas. En el amor se proyecta estabilidad y bienestar.

Libra recibirá un año de bienestar físico, paz y tranquilidad. En el ámbito financiero tendrá posibilidades favorables y estabilidad. En el amor destacará la comunicación, la armonía y el equilibrio en la pareja.

Escorpio deberá cuidar su salud evitando excesos, especialmente en comidas y bebidas. En el dinero habrá oportunidades de progreso, pero con cautela ante terceros. En el amor se anuncian alegría, felicidad y bienestar sentimental.

Sagitario tendrá perspectivas positivas en la salud, con advertencia de posible embarazo para las sagitarianas. En el dinero deberá pensar bien antes de invertir. En el amor será clave meditar y evitar decisiones impulsivas.

Capricornio gozará de estabilidad en la salud y tranquilidad durante el año. En el dinero podrá avanzar libremente en sus proyectos. En el amor podría surgir una oportunidad importante, siempre con prudencia si existe compromiso previo.

Acuario deberá tener cuidado ante posibles caídas o accidentes. En el dinero será momento de ahorrar y administrar mejor sus recursos. En el amor podría enfrentar soledad o ruptura si no actúa a tiempo.

Piscis enfrentará algunos retos en la salud y deberá extremar cuidados. En el dinero se proyecta bonanza económica que deberá aprovechar con responsabilidad. En el amor se reflejan tristeza y necesidad de fortalecer la comprensión y el diálogo en la pareja.

