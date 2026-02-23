Experto pide escuchar y poner límites ante fenómeno “Therian” en menores

El fenómeno de personas que se identifican con animales, conocidos como “Therian”, ha comenzado a generar inquietud entre padres de familia. Frente a esta situación, el máster psicólogo Luis Fernando Camacho brindó orientación y aseguró que, en la mayoría de los casos, no se trata de una enfermedad mental, sino de una etapa de identificación simbólica que debe tener límites claros.

“Siempre acepta la idea de tu hijo. Si tú dices ‘no voy a aceptar eso en casa’, lo que estás haciendo es rechazarlo. La recomendación es escuchar, preguntar y luego establecer límites claros ‘Mira, me parece una buena idea, pero por ciertas normas no te lo voy a permitir’”, dijo.

Camacho enfatizó que los límites deben basarse en tres criterios: responsabilidad personal, familiar y desarrollo social. Si no vulnera ninguna de estas tres prioridades, se lo puedes permitir.

Según detalló, los llamados Therian buscan asumir características asociadas a determinados animales, lo que puede tener componentes simbólicos, culturales o psicológicos.

Camacho recordó que este tipo de identificaciones no son nuevas en la historia; sin embargo, advirtió que en la actualidad puede existir una “referencia simbólica debilitada”, especialmente en niños y adolescentes que buscan pertenencia o atención fuera de la estructura familiar y social.

“Necesitan tener una referencia que sea fuera de esa estructura familiar y también de nuestra estructura social”, afirmó.

El experto sostuvo que no existe evidencia de una disfunción psicopatológica o neurológica asociada directamente al fenómeno. No obstante, subrayó que si la conducta evoluciona hacia una alteración profunda de la identidad —por ejemplo, si el menor realmente cree que es un animal y rechaza su condición humana— podría tratarse de un trastorno de personalidad que requiere intervención profesional.

También alertó sobre los riesgos físicos cuando se imitan conductas animales.

“Si un Therian está pidiendo comer como un perro o como un gato, obviamente se va a hacer daño. Entonces ahí es donde los papás tenemos que poner el límite”, indicó.

Asimismo, pidió evitar la burla o la violencia como reacción.

