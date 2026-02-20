¿Por qué jóvenes se identifican como therians? La explicación de un psicólogo

Lo que para muchos padres de familia es una conducta alarmante o incluso motivo de burla, para el psicólogo Rodrigo Ayo es una señal clara de una búsqueda de identidad desesperada. En un mundo donde los roles tradicionales han desaparecido, los jóvenes de la "Generación Z" están encontrando la tendencia de los “Therians” el refugio que no hallan entre los humanos.

Según Ayo, antes de juzgar la conducta como una simple moda, es necesario entender el trasfondo psicológico de quienes se identifican con ese tipo de comunidades.

"Aquí hay una búsqueda de identidad. Más que asustarnos y decir '¿por qué mi hijo se ha vuelto perro?', esto debe llevarnos a cuestionar en qué sociedad estamos viviendo que no le brinda la posibilidad de identificarse", explicó el especialista.

Para el psicólogo, este fenómeno surge como una respuesta a la soledad y la falta de encaje social.

"Lo cierto es que te está hablando probablemente de un joven que no encajaba, que no se sentía bien en la sociedad. Aquí hay un símbolo que genera identidad y, más bien, habría que preguntarse ¿qué herida está tapando con esto?", cuestionó.

El análisis de Ayo destaca que este comportamiento no sería posible sin el ecosistema digital. Plataformas como TikTok ofrecen una validación que el entorno físico muchas veces niega, enfatizando que lo que antes se llamaban subculturas (como los emos), hoy han mutado hacia formas más extremas de expresión existencial.

Uno de los puntos más críticos que destacó Rodrigo Ayo es la reacción violenta de la sociedad y de algunos padres de familia. El psicólogo advierte que la discriminación y la intolerancia hacia lo diferente son más preocupantes que la conducta del joven en sí.

El especialista insistió en que no estamos ante un problema de zoología, sino ante las tres preguntas fundamentales de la psicología “¿Quién soy?, ¿dónde estoy? y ¿hacia dónde voy?”.

"Cuando alguien te dice 'soy un lobo', no estás tanto en un tema zoológico, sino en un tema existencial y humano. Estamos viendo a un ser humano que está tratando de tener una respuesta a su sentido de vida", concluyó.

