Día Internacional del Gato: por qué se celebra cada 20 de febrero

Cada 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que rinde homenaje a uno de los animales de compañía más populares del mundo y que, además, invita a reflexionar sobre la responsabilidad que implica su cuidado.

El origen de esta efeméride está ligado a “Socks”, el gato que vivió en la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos. El felino murió el 20 de febrero de 2009 y, con el tiempo, usuarios de internet y defensores de los animales comenzaron a recordar esa fecha como un homenaje a los gatos en todo el mundo, según el portal Infobae

Qué se celebra

La jornada busca reconocer el papel de los gatos en millones de hogares, así como promover su bienestar, el respeto y la tenencia responsable. Organizaciones y protectoras aprovechan la fecha para impulsar campañas de adopción, vacunación y esterilización, además de generar conciencia contra el abandono y el maltrato.

Cómo se popularizó

La celebración se expandió globalmente gracias a las redes sociales y los portales digitales en la última década. La fuerte presencia de los gatos en la cultura de internet, a través de videos virales, memes y cuentas especializadas, contribuyó a posicionar el 20 de febrero como una de las fechas más reconocidas en el calendario digital.

Si bien existen otras jornadas dedicadas a los felinos, como el 8 de agosto (impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal) y el 29 de octubre en Estados Unidos, el 20 de febrero es la más difundida a nivel mundial.

Más allá de las imágenes y mensajes en redes, el Día Internacional del Gato se consolidó como una oportunidad para celebrar el vínculo entre humanos y felinos, pero también para reforzar el compromiso con su protección y bienestar a largo plazo.

Mira la programación en Red Uno Play