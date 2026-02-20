Un motociclista identificado como Suat Yakar, de 59 años, falleció luego de protagonizar un choque frontal contra un automóvil en una autopista cercana al municipio de Osmaneli, en la provincia de Bilecik, Turquía.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el motociclista invadió el carril contrario en una aparente maniobra de adelantamiento. En ese momento impactó de frente contra un vehículo que circulaba en sentido opuesto.

Tras la colisión, equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Yakar a un centro hospitalario, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. El conductor del automóvil resultó herido y permanece bajo atención médica.

El momento del siniestro fue registrado por la cámara instalada en el casco de otro motociclista que transitaba por la vía, cuyas imágenes ya forman parte de la investigación abierta por la policía local. Las autoridades buscan determinar con precisión las circunstancias del hecho y confirmar si existió una maniobra imprudente que desencadenó la tragedia.

A continuación, el video:

