Investigan presunta captación y abuso de adolescente de 13 años en El Alto; hay un aprehendido

El caso de una adolescente de 13 años es investigado como captación con fines de explotación sexual tras ser trasladada desde Sica Sica hasta la ciudad de El Alto. El principal sospechoso fue aprehendido y será puesto ante un juez cautelar, mientras las autoridades indagan la posible participación de otras personas.

El director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de El Alto, Cristian Chipana, informó que la institución tomó conocimiento del caso el jueves y activó acciones inmediatas en coordinación con el Ministerio Público.

“Nosotros como Defensoría del Alto hemos tomado conocimiento anoche y de manera inmediata hemos realizado las acciones correspondientes en coordinación con la fiscal de turno”, señaló.

De acuerdo con la investigación preliminar, la menor habría sido contactada a través de redes sociales y posteriormente trasladada hasta El Alto, donde fue llevada a un alojamiento que actualmente se encuentra precintado por las autoridades.

Chipana indicó que el sujeto aprehendido, de nacionalidad argentina, es investigado inicialmente por el delito de violación y que se solicitará la ampliación del proceso contra otros presuntos implicados.

“Cabe informar a la población que hay más sujetos implicados, por lo cual la Defensoría de El Alto va a solicitar la ampliación en contra de los mismos”, afirmó.

La adolescente se encuentra bajo resguardo de sus padres y recibirá acompañamiento psicológico por parte de la Defensoría.

Según la información oficial, fue el padre quien logró ubicar a la menor tras una búsqueda familiar. El caso continúa en investigación mientras se aguarda la determinación judicial y la identificación de otros posibles responsables.

