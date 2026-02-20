¡Enterrarán al muñeco! Este domingo el carnavalito se vivirá en el río Piraí

Este domingo, el río Piraí se convertirá en escenario del tradicional carnavalito, donde la música, el baile y la tradición marcarán el cierre de las celebraciones carnavaleras.

Al ritmo del Ballet Cupesí y la tradicional tamborita, se mantendrá viva esta costumbre que cada año reúne a familias y amigos que buscan despedir el carnaval.

Uno de los momentos centrales será el tradicional entierro del muñeco, acto simbólico que representará el final de la fiesta.

Entre música y personajes caracterizados —como la clásica viuda que llorará la partida del carnaval— se realizará la despedida, recordando que la celebración “morirá”, pero renacerá el próximo año con la misma fuerza.

El río Piraí volverá a convertirse en punto de encuentro para despedir el carnaval con humor y tradición.

