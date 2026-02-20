Así funcionará el nuevo “modo spoiler” en los grupos de WhatsApp

WhatsApp prepara el lanzamiento de una de las funciones más esperadas por los usuarios de chats grupales: los mensajes con “modo spoiler”. La herramienta permitirá ocultar información sensible dentro de una conversación, evitando que otros integrantes lean el contenido sin querer.

El denominado “modo spoiler” permitirá enviar mensajes de texto que aparecerán borrosos dentro del chat. Para poder leerlos, los destinatarios deberán pulsar sobre el contenido oculto, lo que les dará control sobre cuándo visualizar cierta información.

En una primera etapa, la función estará limitada a textos y no incluirá imágenes, videos ni otros formatos multimedia.

Cómo activar el modo spoiler

El procedimiento será sencillo. Para utilizar esta herramienta, los usuarios deberán:

Abrir el chat grupal.

Escribir el mensaje normalmente.

Mantener presionado el texto antes de enviarlo.

Seleccionar la opción “Spoiler” en el menú contextual.

Enviar el mensaje, que aparecerá difuminado hasta que cada integrante decida revelarlo.

Además de esta función, la plataforma también incorporará la posibilidad de compartir parte del historial reciente cuando se agreguen nuevos miembros a un grupo. En lugar de brindar acceso a todo el contenido anterior, los administradores podrán habilitar la visualización de hasta 100 mensajes enviados en los últimos 14 días.

Tanto el “modo spoiler” como la opción de compartir historial estarán desactivados por defecto y deberán activarse manualmente desde la configuración del grupo. Su implementación global será progresiva y aún no tiene una fecha oficial confirmada.

Mira la programación en Red Uno Play