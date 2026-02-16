Cómo hacer gratis videos de objetos y frutas que hablan: Te enseñamos paso a paso

La nueva tendencia en redes sociales ha convertido a objetos cotidianos y frutas en protagonistas de videos virales que sorprenden y divierten a millones de usuarios en todo el mundo. Animaciones hiperrealistas donde manzanas, smartphones o tazas de café hablan con voz propia y expresiones humanas han capturado la atención gracias a herramientas de inteligencia artificial (IA) accesibles y gratuitas.

Esta explosión creativa no requiere estudios en animación ni equipos sofisticados. Basta un teléfono móvil con conexión a Internet para sumarse a la tendencia que fusiona creatividad, tecnología e inmediatez.

La herramienta detrás del fenómeno

El motor de esta moda es Google Flow, una plataforma que permite generar personajes animados y convertir imágenes en videos con sincronización labial profesional (lip sync). Su facilidad de uso ha democratizado la creación de contenido audiovisual, permitiendo que cualquier persona pueda producir clips llamativos en cuestión de minutos.

El proceso es intuitivo y puede realizarse completamente desde un smartphone, sin importar la marca del dispositivo.

Paso a paso para crear tu propio video viral

1. Acceder a la plataforma

Desde el navegador del celular, buscar Google Flow e ingresar a la opción “Create with Flow”.

2. Crear un nuevo proyecto

Configurar el formato en vertical (9:16), ideal para redes sociales, y elegir un modelo avanzado para obtener mejores resultados visuales.

3. Personalizar el prompt de imagen

En el cuadro de texto, describir el objeto o fruta protagonista (por ejemplo, “una fresa en una cocina moderna” o “un bolígrafo en una oficina”). También se puede ajustar el encuadre y estilo.

4. Generar y descargar la imagen

Tras enviar la solicitud, la IA creará la imagen. Luego, se descarga al dispositivo.

5. Convertir imagen en video

Seleccionar la opción de imagen a video y subir la imagen generada como referencia.

6. Añadir el texto que hablará el personaje

Escribir el mensaje que el objeto dirá. Se recomienda que sea breve, dinámico y atractivo.

7. Descargar el resultado final

En pocos minutos, el sistema genera un video vertical con movimientos faciales naturales y sincronización precisa de labios.

Mira la programación en Red Uno Play