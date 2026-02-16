Luto en la música boliviana: Familiares y amigos despiden a Leo Rosas

El fallecimiento del cantante cruceño Leonardo Rosas Ordoñez, conocido artísticamente como Leo Rosas, ha causado un profundo dolor en el ámbito de la música boliviana y entre quienes conocieron y admiraron su trabajo artístico.

En medio del luto, se informó que este lunes, a partir de las 14:30, se llevará a cabo la ceremonia religiosa, mientras que la inhumación de sus restos está prevista para las 16:00 en el Cementerio Parque Jardín Las Misiones.

A través de redes sociales, amigos, colegas y seguidores expresaron su pesar con mensajes emotivos, en los que destacaron su calidad humana, su talento y la juventud con la que partió.

Leo Rosas se ganó el respeto del público por su presencia escénica y su capacidad para reinterpretar canciones emblemáticas con un sello propio. Artistas, figuras públicas y ciudadanos continúan expresando mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria, reflejados principalmente en plataformas digitales.

Nacido en Santa Cruz, Rosas se destacó por la interpretación de baladas pop cargadas de sentimiento. Su estilo cercano y emotivo le permitió conectar con el público y consolidar una identidad artística que trascendió fronteras.

