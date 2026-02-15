La última publicación de Leo Rosas antes de su partida: una escena íntima que hoy conmueve a sus seguidores

La última actividad en redes sociales del cantante boliviano Leo Rosas quedó registrada el 14 de febrero de 2026. Horas antes de su desaparición y de la posterior confirmación de su fallecimiento, el artista compartió un reel e historia de Instagram con una escena cálida y personal que hoy adquiere un profundo valor emotivo para sus seguidores.

La publicación mostraba una mesa preparada con luz tenue y detalles románticos. En primer plano se observaba un plato blanco con una pequeña porción de comida cuidadosamente presentada, junto a un cuchillo y un tenedor dispuestos para la cena. Al fondo, una copa con bebida color ámbar con hielo, un plato con restos de comida y velas rojas encendidas aportaban un ambiente íntimo. Pétalos de rosa esparcidos sobre la mesa reforzaban la atmósfera especial del momento.

El video estaba acompañado por la canción “Make Me Feel” de Oskar Med K, y figuraba como contenido reciente desde la cuenta verificada del artista. La combinación de música y escena transmitía tranquilidad y cercanía, en lo que ahora muchos de sus fans interpretan como un instante cotidiano convertido en recuerdo.

El artista compartió un reel e historia de Instagram con una escena cálida y personal. Foto: RR.SS.

La muerte del intérprete fue confirmada por fuentes allegadas a su familia, generando una ola de pesar en el ámbito artístico y entre el público. Reconocido por su potencia vocal, sensibilidad interpretativa y versatilidad, Rosas era considerado una de las voces más destacadas de la música boliviana contemporánea.

Su proyección internacional se consolidó tras su participación en el programa La Voz México en 2019, donde obtuvo el segundo lugar y ganó visibilidad en la escena latinoamericana. Desde entonces desarrolló una carrera constante, con presentaciones y nuevos proyectos que fortalecieron su presencia fuera del país.

Tras conocerse la noticia, colegas y seguidores inundaron las redes con mensajes de despedida, gratitud y reconocimiento a su legado artístico. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Su partida deja un vacío en la música nacional y una última imagen pública marcada por la sencillez y la emoción de un momento personal compartido.



Mira la programación en Red Uno Play