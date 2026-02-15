Un operativo policial de madrugada derivó en la captura de dos presuntos delincuentes de alta peligrosidad, acusados de intentar robar oficinas públicas y de disparar contra una funcionaria policial, que salvó su vida de milagro. El suceso ocurrió en la ciudad de Villazón, en la frontera sur del país.

El comandante de Frontera Policial, Erik Rebollo, informó que el hecho ocurrió cerca de la 01:00 del sábado, cuando efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizaban patrullaje preventivo por la calle Potosí y al llegar a la esquina Cotagaita, detectaron que las puertas de oficinas de la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos habían sido forzadas con una herramienta metálica.

Disparo y persecución

Según el reporte, al verse descubiertos, los sospechosos intentaron huir. Durante la persecución, uno de ellos, identificado como Armando R. L., alias “El Loro”, sacó un arma de fuego e intentó disparar contra una funcionaria policial. El arma presentó una falla mecánica, lo que permitió a los uniformados reducirlo de inmediato.

En el interior de las oficinas fue encontrado su presunto cómplice, Marcelo G. E., alias “El Chanchín”, quien se había ocultado para evitar la captura.

Antecedentes

De acuerdo con la Policía, ambos detenidos tienen antecedentes y mandamientos de apremio vigentes en Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Se informó además que uno de ellos salió recientemente del penal de Cantumarca.

Durante la intervención se secuestraron: una pistola calibre 9 mm marca Bersa, ocho proyectiles sin percutar, herramientas usadas para forzar puertas, objetos cortopunzantes.

Alerta por Carnaval

Rebollo advirtió que en temporada de Carnaval se incrementa el movimiento económico y el flujo de personas, lo que atrae a grupos delictivos de otros departamentos. en ese contexto, anunció el refuerzo de controles y patrullajes en puntos estratégicos de la ciudad fronteriza, colindante con La Quiaca.





