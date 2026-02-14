“Él trabajaba para sus hijos”: familiares exigen justicia tras el asesinato de José Carlos en la Radial 10

Familiares y vecinos de la Radial 10 exigieron justicia tras el asesinato de José Carlos Nomey, de 31 años, quien fue apuñalado en el pecho mientras llegaba a su domicilio. La víctima deja tres hijos huérfanos y una familia que clama por seguridad y apoyo.

“Estamos en la protesta porque ya estamos cansados de la inseguridad que hay en este lugar. Los vecinos no podemos ni salir en las noches, no podemos hacer nada. Necesitamos seguridad”, señaló el hermano de José Carlos, visiblemente afectado por la tragedia.

Según los familiares, la víctima era un padre dedicado que trabajaba para brindar un mejor futuro a sus hijos.

“Él trabajaba para darle todo eso a sus hijos: estudio, alimentación, todo. Pero por ir a trabajar, mire lo que le pasó al llegar a su casa. En la puerta de su casa le pasó esto”, relató otro familiar durante el velorio.

De acuerdo con los primeros reportes y registros de cámaras de seguridad, José Carlos fue seguido por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta roja. Tras interceptarlo con la intención de cometer un robo, la víctima intentó escapar, pero fue alcanzado y apuñalado por uno de los agresores.

Ante la tragedia, familiares y vecinos piden el cierre de locales nocturnos y lenocinios en la zona, mientras que la esposa de José Carlos confirmó que uno de los responsables ya fue capturado. “Sí, sí, el que lo acuchilló a mi marido. Ahora pedimos justicia, que no quede impune, y también ayuda, por favor”, expresó la mujer.

Además del pedido de justicia, los familiares hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad para apoyar a los tres hijos de José Carlos, quienes ahora enfrentan un futuro sin su padre. “Ha dejado tres huérfanos que ahora no tienen quien los cuide ni les dé el pan de cada día. Por eso pedimos a la ciudadanía que nos ayuden con un granito de arena, por lo menos con útiles escolares”, manifestó un familiar.

José Carlos será recordado por su alegría, humildad y dedicación a su familia. “Siempre velaba por sus niños, les daba de comer, les enseñaba valores. Ahora nos queda pedir justicia y ayudar a que sus hijos puedan seguir adelante”, concluyó un familiar entre lágrimas.

