Tronadera declina su postulación y apoya a los Tremendazos para coronadores del Carnaval 2027

En un movimiento estratégico que redefine el futuro de la fiesta grande de los cruceños, la comparsa Tronadera declinó su postulación y apoyó a los Tremendazos para ser los próximos coronadores del Carnaval 2027.

Este acuerdo histórico entre la comparsa Tronadera y Tremendazos busca consolidar la trayectoria de los ‘guardianes del Carnaval de Calle’ con el ímpetu de una generación que suma casi tres décadas de vigencia.

Alexis Padilla, presidente de la comparsa Tronadera, explicó que decidieron dar un paso al costado en la contienda individual para ceder el protagonismo a sus aliados.

“Necesitamos que una comparsa como Los Tremendazos, de 27 años, sea la que lleve la posta para que continúe la siguiente generación con el carnaval de calles”, afirmó Padilla.

Por su parte, el presidente de los Tremendazos, Alejandro Sanguino, calificó el encuentro como una jornada histórica para el fortalecimiento de la cultura regional.

