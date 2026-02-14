TEMAS DE HOY:
Policial

¿Capturaron a los responsables del asesinato en la Radial 10? Esto es lo que se sabe

La fiscal a cargo del caso, Rosemary Barrientos, informó que la División Homicidios de la Policía está llevando adelante actos investigativos.

Charles Muñoz Flores

14/02/2026 8:50

La fiscal a cargo del caso, Rosemary Barrientos. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un hecho de sangre registrado en horas de la madrugada del viernes mantiene en alerta a las autoridades y vecinos de la Radial 10. La víctima, un hombre que fue apuñalado en plena vía pública, se encuentra en el centro de una investigación que busca esclarecer los motivos y responsables del ataque.

La fiscal a cargo del caso, Rosemary Barrientos, informó que la División Homicidios de la Policía está llevando adelante actos investigativos y que se ha identificado a un probable testigo, quien fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración.

“A raíz del hecho de sangre suscitado, estamos realizando actos investigativos. El día de hoy dimos con un probable testigo, el cual será conducido a la Felcc a objeto de que preste su declaración”, declaró Barrientos.

La fiscal agregó que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación y que se espera obtener un informe concreto y efectivo al concluir las indagaciones.

“No es operativo, sino actos investigativos a fin de esclarecer el hecho y dar con los autores del hecho de sangre”, concluyó.

 

