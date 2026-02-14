TEMAS DE HOY:
Policial

Caso maletas: Denuncian que testimonios falsos llevaron a prisión a exfuncionarios de Aduana

La defensa presentó una querella formal y conversaciones clave para desvirtuar las acusaciones.

Ximena Rodriguez

13/02/2026 21:08

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La abogada Susana Gazón denunció que los tres exfuncionarios de la Aduana Nacional fueron recluidos en Palmasola bajo argumentos carentes de veracidad.

“Con el fin de deslindarse de responsabilidades, lastimosamente a través de un falso testimonio ahora tenemos a 3 personas que están siendo indebidamente procesadas”, afirmó la jurista sobre la situación de sus clientes.

Para revertir esta medida, la defensa técnica ha presentado una querella formal y conversaciones que refutan las acusaciones del Ministerio Público. Según Gazón, estos chats son contundentes porque demuestran la inocencia de los aprehendidos respecto al segundo delito por el cual se amplió la investigación inicial.

Finalmente, el equipo legal confirmó que ya se activó el recurso de apelación conforme a los plazos y procedimientos establecidos por ley. La defensa instó a las autoridades a trabajar con objetividad, asegurando que las pruebas presentadas son suficientes para desestimar el testimonio que originó la detención.

